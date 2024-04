Kunstmuru neelab endasse tonnide viisi kummipuru

Paide spordikeskuse juhatuse liige Indrek Kivimäe ütles, et kunstmuru kummipurukatet peaks hea tava kohaselt uuendatama igal kevadel. "Talvine lumekoorem pressib kummipuru kokku ja kõvaks. Samuti satub talviste lumelükkamistega täidet omajagu ka väljaku kõrvale," põhjendas ta.

Eelmisel aastal jäi Kivimäe teada kummipuru lisamata, kuid sel aastal tellisime kaheksa tonni spetsiaalset kummipuru ja see aetakse täna eritehnikaga platsil laiali. "Päris ise me neid töid teha ei saa. Selleks on erimasinad, mis laotavad ja harjavad väljakul purutaolist materjali nagu vaja," märkis Kivimäe.