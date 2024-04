Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Põllumeeste ühistu KEVILI Mäo viljaterminal sai eelmisel reedel nurgakivi. Esimeses järgus hakkab terminal mahutama 50 000 tonni tera- ja kaunvilja. Teise järgus on plaan suurendada ladustusvõimust kuni 75 000 tonnini. Koos kinnistute ostu, tehnoloogia, ehituse ja masinatega on investeeringu suurus 13,5 miljonit eurot. KEVILI juht Hannes Prits sõnas, et kuigi ehitajad olid liigse pinnaseveega hädas, siis kõik kulgeb graafiku järgi ja juulis saabub terminali esimene viljakoorem.

* Tähelepanelikud sõidukijuhid ja jalakäijadki on Paides ja Türil liikudes küllap täheldanud, et teemärgistus on teedelt kadunud nagu kevadine lumi. Tee kõrval olevate liiklusmärkide järgi saab küll aru, et tegemist on ülekäigurajaga, ent asfaldil pole seda peaaegu et märgata, sest märgistuseks kasutatud valge värv on sealt ammu kulunud.