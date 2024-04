Korraldustoimkonna liige Ründo Mülts ütles, et ettevõtmise eesmärk on Järvamaa kultuuri- ja loodusloo, mineviku ja oleviku jäädvustamine ning kodukoha ja kodu-uurimise järjepidevuse väärtustamine. "Ootame osalema Järvamaa koolide 5. - 12. klassi õpilasi," täpsustas ta.

Mülts selgitas, et Järvamaal on põhjust uhke olla, sest noorte kodu-uurimiskonverentsid on haridusasutuste aktiivse osavõtu tulemusel toimunud juba pikki aastaid. "Toimunud on juba 45 konverentsi ja tegemist on maakonna ühe vanema õpilastele mõeldud üritusega, mis aitab olulisel määral kaasa Järvamaa mineviku ja oleviku jäädvustamisele ning kodukoha väärtustamisele," lausus ta.