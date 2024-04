Õpetajakandidaat soovib traditsioone alal hoida

Uue õpetaja kandidaat on Kalle Kadakas, kes teenis 18 aastat Kanada Evangeelse Luterliku Kiriku Toronto Vana Andrese kogudust. «Selle aja jooksul olen tundnud igatsust kodu, Eesti-eestlaste ja oma kodukiriku järele. See igatsus on nagu Elin Toona kirjeldatud katkematu pajupilli vile, mis kutsub paguluses elavaid inimesi koju,» selgitab Kadakas, miks ta otsustas naasta kodumaale ja kandideerida Türi koguduse õpetajaks­.