Paide gümnaasiumi laekus sisseastumisavaldusi üle 150, mis on kooli lühikese ajaloo suurim hulk. Esmatulemus ei näita muidugi seda, et sama palju noori end ka vestlusvooru kirja paneb, sest põhikoolilõpetajal on võimalik esitada avaldus korraga mitmesse kooli.

Gümnaasiumi juht Margo Sootla sõnas, et nii suurt huvi pole varem kooli vastu tuntud. «Eelmisel aastal tuli avaldusi 130 ringis, nii et oleme väga rahul, et meid on leitud,» ütles­ ta.