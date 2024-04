Järvamaa piimatoodang lööb rekordeid

Eelmise aasta lõpu seisuga oli Eestis 83 300 piimalehma. Piimalehmade arv on 2022. aastaga võrreldes veidi vähenenud, nende tootlikkus on aga pidevalt tõusnud ja seega suureneb ka piimatoodang.

Suurima piimatoodanguga maakond on Järvamaa, kus toodetakse 17% kogu Eesti piimast ja peetakse 16% kõigist piimalehmadest. Samuti on Järvamaal suurim piimalehmade produktiivsus ehk 11 200 kg piima lehma kohta aastas. Suure piimatoodanguga paistavad silma veel Lääne-Viru ja Pärnu maakonnad, kus toodetakse vastavalt 13% ja 12% Eesti piimast. Produktiivsus on väga kõrge ehk üle 11 000 kg ka Põlva-, Valga- ja Tartumaal.