Pühapäeval esietendub Piibe teatri lavastus "Kuulus on kummaline. Luulemäng Suumani Sassi elust." See on inspireeritud Simunas kasvanud ja Väike-Maarjas koolis käinud Aleksander Suumani ehk Suumani Sassi (1926-2003) elust ja luulest. Näidendi kirjutas ning lavale seadis Arlet Palmiste.