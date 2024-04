Suusakaksikud vaatasid tänutundega hooajale tagasi

Nii Kaidy kui Keidy Kaasiku kui ka nende treener Jaanus Teppan jäid hooajaga rahule. Jaanus Teppan ütles, et see oli esimene hooaeg, kus tegutseti eesmärgipõhiselt ning sihikindlalt ning see viis ka soovitud tulemusteni. "Varem tüdrukud unistasid, aga nüüd olid nende eesmärgid realistikud ning nad jõudsid need ka täita," märkis ta.