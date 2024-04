Linnade ja valdade päevad pakkusid võimalust mõtteid vahetada

„President ütleb: hoidke väikseid koole. Siis tuleb lavale riigi esindaja ja näitab, kuidas rahvaarv kahaneb – haridusvõrk tuleb ümber korraldada ja väikekoolid kinni panna. Exceli põhjal võib tõesti nii öelda. Aga nagu ütles Järva vallavolikogu aseesimees Jüri Ellram: siis toimub kuristikku kukkumine kiiremini. Mingeid asju peab omavalitsus hoidma, isegi kui me teame, et mingil hetkel on kriitiline piir käes. Iga aasta on meie jaoks väärtuslik!"