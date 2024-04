Volinik tegi ettepaneku kärpida volikogu töötasusid

Valimisliitu Tulevikuvald Türi kuuluva Sten Perilluse koostatud eelnõus on täpsemalt kirjas, et teiste muudatuste seas on soov vähendada volikogu esimehe töötasu 1500 eurolt 1000 eurole. Volikogu liikme tasu väheneks 72 eurolt 36 eurole ja alalise komisjoni esimehe tasu 360 eurolt 240 eurole.