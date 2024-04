Lõbus veesõit tõi kokku kümmekond omavalmistatud sõidukit

Käravete Lohv on sõprade seltskonnast ja noorpõlvemeenutustest välja kasvanud meelelahutusüritus, mille käigus parvetavad lõbusad inimesed omavalmistatud veesõidukitega kaks kilomeetrit mööda Ambla jõge. Sealjuures tuleb läbida palju takistusi, nagu jõkke langenud puud, kärestik ja saunasild. Igal aastal on rada justkui erinev, sest loodus seab ette omad vingerpussid ning vee tõusud ja mõõnad.

Käravete Lohvi üks eestvedaja on kohalik elanik Jannu­ Kaimer, kes terve perega juba üheksandat aastat sellesse panustas. Üheksa aastat tagasi istuski Jannu hea sõbra Priiduga ühel kevadisel päeval koos ja meenutas noorusaega. Nii tulid nad mõttele hakata sellist üritust korraldama. «Käravete Lohvi on vaja teha selleks, et inimestele meelde tuletada, et elu ei ole ainult üks tõsine tööasjade ajamine. Elu peab oskama nautida. Selle üritusega leiavad inimesed endas ehk ka lapsemeelsust ja kindlasti lõbu,» selgitas Kaimer.