Amblas on arstiabiteenust osutatud juba 19. sajandist. Täna on Ambla kultuurimaja ruumides asuvas arstipunktis abi võimalik saada esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Teisipäeval, neljapäeval ja reedel on punkt suletud, kuna pereõde Laile Berg on Aravete perearstikeskuses vastuvõtte teostamas.