Riik leidis kahele Türi valla väikekoolile raha

Minister Kristina Kallase sõnul on riigi huvides väikekoolid elujõulisena hoida ja klassipõhise rahastusmudeliga toetusmeede aitab omavalitsustel väikeseid algkoole pidada. «Vähemalt kuni kuuenda klassini peaksid lapsed saama käia koolis oma kodu lähedal. Väikekoolid on olulised nii laste hariduse kui ka tervise huvidest lähtuvalt,» lausus ta.

Türi valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Triin Pärna selgitas, et see on riigilt esimene rahatugi kohalikele omavalitsustele, et toetada väikekoole ja nende tegevuse jätkumist maapiirkondades. «Meie vallas sobitusid sellesse meetmesse Käru ja Retla-Kabala kooli õppekoht, mis juba on kuni kuueklassilised. Kui toetusmeede jätkub järgmisel aastal, peaks rahatuge saama ka Retla-Kabala kooli Oisu õppekoht, mis läheb selle aasta sügisest samuti kuueklassiliseks,» selgitas ta.