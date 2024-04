Järvamaa haigla naistenõuandlas on alustanud kaugvastuvõttudega raseduskriisi nõustaja Kristi Kuura. Nõustaja vastuvõtule on oodatud naised ja pered, kellel on muresid seoses lapseootele jäämise, raseduse katkemise või katkestamise, lapseootuse, lapse sünni ja sünnitusjärgse perioodiga, lapsevanemaks kasvamisega.