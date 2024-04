Järvamaa põllumaa püsib endiselt kõrges hinnas

Tehingu osapoolte profiilis on näha jätkuvat trendi haritava maa turu koondumisel juriidiliste isikute kätte. Nii eraisikud kui ka riik müüsid haritavat maad 2023. aastal mõnevõrra rohkem. Ostjatest moodustavad endiselt valdava enamuse juriidilised isikud, kuid teist aastat järjest on kasvanud ka eraisikute osakaal.

Möödunud kahel aastal on haritava maa hinnakasv märkimisväärselt kiirenenud ning viie aasta tagusest ajast püsib hektari mediaanhind koguni 90% võrra kõrgemal. Aastases võrdluses on ainult Valga maakond, kus hektari mediaanhind on madalam kui eelnenud aasta tase. Hektari mediaanhind oli kõrgeim Põlva maakonnas, olles 8000 eurot. Mediaanhinna aastane kasv on suurim Lääne maakonnas, kus see oli 40%. Boniteedist lähtuvalt olid müügiks kõige paremad põllumaad Lääne-Viru ja Järva maakonnas, kus müüdud haritava maa kaalutud keskmine reaalboniteet oli vastavalt 49 ja 47 (perspektiivne boniteet 51 ja 52). Üle keskmise maid müüdi veel Jõgeva, Viljandi ja Tartu maakonnas. Põllumaa saab kõige odavamalt kätte Hiiu maakonnas, kus hektari mediaanhind oli 3019 eurot.