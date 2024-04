Toetuseküsijate arv kahanes

2024. aasta taotlusvooru laekus Järva vallast 37 taotlust. „See on vähem kui eelmisel aastal, kui neid oli 71,“ sõnas hanke- ja keskkonnaspetsialist Marko Mitt ja lisas, et põhjuseid, miks taotluste arv on vähenenud, ta välja tuua ei oska.

Kuigi taotluste arv on vähenenud, on eraldatava rahalise toetuse summa suurenenud 125 000 euroni, mis on 5000 eurot rohkem kui eelmisel aastal. Kokku taotleti toetust 174 000 euro eest, mis tähendab, et komisjonil tuleb teha tööd, et valida need taotlused, mis rahastust saavad.