Tublid rohejahtijad said auhinnatud

"Keskkonnaprogrammist võttis seekord osa 483 rühma Eesti eri paigust, mida on 25 protsenti rohkem kui eelmisel aastal, osalejate arv kasvas koguni 41 protsenti," ütles Rohejahi käivitaja, juhtiva ringlussevõtu teenuste ettevõtte Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. "Kuna Rohejahi ulatus on kiiresti kasvanud ja näeme, et noortele väga meeldib mänguline ühistegevus, siis selle haridusliku programmiga on oodatud kõik teisedki ettevõtted, asutused ja organisatsioonid ühinema."