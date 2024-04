Tänavu saab arvamusfestivali ja Paide linna vaheline kolmeaastane koostöölepe läbi. Olen veendunud, et ka uus lepe sünnib, sest linnapea on oma suulist poolehoidu koostöö jätkamiseks avaldanud. Samas on praegu õige aeg linnal endasse vaadata ja jälle küsida, kui oluline see festival Paidele on. Aga kui küsiks eksperimendi korras seekord teisiti: kas arvamusfestival vajab Paidet?