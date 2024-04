Paides kiirendati autoteeninduse kestvust poole võrra

Paide Amservis on uut teenust pakutud käesoleva aasta algusest. “Kiireenindust tähendab seda, et sama tööd teostavad kaks tehnikut korraga,” selgitas Amserv Paide esinduse juhataja Olev Põldme. “See ei ole sama teenus, mis mõnel pool pakutud kiirabi teenus. Kiirteenindussse saab järjekorra alusel, täpselt samamoodi nagu tavalisse teenindusse aega broneerides,” lisas ta.

“Kiirteeninduse tööd on autohooldus ja rehvide vahetus. Sisuliselt tähendab see seda, et kui muidu auto hooldusesse tuues on hooldusega tegelenud üks tehnik, siis nüüd tegelevad autoga kaks töötajat korraga – klient peab ootama poole vähem aega,” tutvustas Põldme.