Paide linnas asuv postiasutus läheb kinni

Viidates kulude kokkuhoiule, on postiettevõte Omniva teavitanud Türi vallavalitsust plaanist sulgeda 1. juulist Türi postkontor, kirjutas Järva Teataja mõni aeg tagasi. Samuti oli kahtluse all Oisu postipunkti jätkamine. Nüüd on selgunud, et järgmine sulgemisotsus puudutab ka Paide linna - eeldatavasti suletakse Roosna-Alliku postipunkt.