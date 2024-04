Järvamaa kogukonnafondi nõukogu esinaise Arnika Tegelmanni sõnul on rõõmustav, et kogukonnafondi stipendiumit märgatakse ja stipendiumile esitatakse tublisid noori erinevatest eluvaldkondadest.

Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa lisas, et tänu paljudele püsitoetajatele ja uutele annetajatele on teist aastat järjest võimalus välja anda kolm stipendiumi. "Ja uut ajalugu teeme ilmselt ka järgmisel aastal, sest annetusi on laekunud mahus, mis annab lootust, et järgmisel aastal saame välja anda neli stipendiumi," rõõmustas ta.