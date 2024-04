Järvamaa tööturg Hakkajat inimest ootavad ametid nii hooldekodudes kui tööstuses

Koeru hooldekeskuse lauas istusid teenuste juht Anneli Eelmaa ning personali- ja kommunikatsioonijuht Kätlin Alla. Eelmaa sõnul on hooldekeskuses kahe üksuse peale (lisaks Koerule ka Paide Mündi üksus) umbes 230 klienti, töötajaid on üle saja. „Otsime hooldajaid, tegevusjuhendajaid ja ehk leiame ka neid, kes tahaks meile praktikale tulla," ütles Eelmaa. „Kui kutsetunnistus on olemas, on väga hästi, kui pole, õpetame välja kohapeal. Tähtis on, et oleks valmisolek kutse omandada. Nii hooldajaid kui ka tegevusjuhendajaid koolitab Järvamaa kutsehariduskeskus."