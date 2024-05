Esimene [eel]arvamusfestival avaldas kogu kava

17.-18. mail Tartu Keskpargis toimuval sündmusel on neli aruteluala, kus võetakse fookusesse ühiskondlikud muutused ja väljakutsed, Eesti ja Euroopa tulevikuvisioonid ning kogukondlikud teemad, mis on tartlaste ja lõunaeestlaste jaoks südamelähedased. Festivali projektijuhi Maarja-Liis Mereääre sõnul käsitletakse küsimusi alates tehisintellektist kuni süveneva küberkiusamise ja laste vähese aktiivsuse teemadeni. "Samuti arutleme, millist elu ja suhtumist väärivad vangid peale karistuse kandmist, miks me tarbime nii palju riideid, kuidas parandada soovähemuste tervisehoiu võimalusi ning kas väikeste keelte säilitamine on ellujäämiskunst," toob Mereäär mõned näited paljudest eriilmelistest teemadest.