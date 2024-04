Kuigi registreerimine töömalevasse algas juba nädal tagasi, on hetkel vabu kohti veel, kuid see ei tähenda, et tänavu konkurents kohtadele puudub. Pigem vastupidi.

Paide avatud noortekeskuse juhataja ja noortemaleva koordinaatori Reima Nõmmiku sõnul on noorte käitumine lihtsalt ajas muutunud. "Olen täheldanud, et uus põlvkond noori teebki otsuseid pigem viimasel minutil või isegi pärast tähtaja kukkumist. Samas olen märganud, et nende motivatsioonikirjad, mille alusel me malevases noori võtame, lähevad aina paremaks," rääkis Nõmmik.