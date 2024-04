Kogukonnafond tähistas sünnipäeva heldekäeliselt stipendiume jagades

Kogukonnafondi juht Valev Väljaots rõõmustas siiralt, et vaatamata rasketele aegadele tuleb fondi annetajaid juurde ning see annab neile võimaluse edaspidigi stipendiume välja anda ning sel moel tublisid ja toimekaid Järvamaa inimesi tunnustada.

Ta lisas, et sellist kogukonnapõhiselt tegutsevat fondi, mis toetaks nii mitmeid valdkondi oma alafondide kaudu, pole kusagil mujal Eestis. "Neid on olnud, aga need pole kas püsima jäänud või toimetavad kitsamas formaadis," täpsustas ta. Seda enam on asjaosalistel rõõm tähistada juba 20. sünnipäeva.