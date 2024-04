Rabasaarel tärisesid relvad

Kuigi sõdurite erialaks on tankitõrje ja sihtmärgiks eelkõige vastase tehnika, ollakse päeva lõpuks siiski jalaväelased ning ilma jalaväetaktikata ei saa kuidagi. Esmaspäevast neljapäevani toimunud laagri kahel viimasel päeval viidi läbi kompleksharjutus, kus treeniti kõiki seni omandatud drille. Harjutati võitlust hoonestatud alal - hoonetele liginemist, akendest möödumist, nurkade avamist ja muid linnalahingu elemente.

„Jaoülemate roll ja oskus jagusid juhtida on linnalahingus suure tähtsusega. Nad on väga tublid ja nendega võib lahingusse minna küll. Üksiksõdurioskused mängivad siin suurt rolli, sest muutujaid ja väljakutseid on palju,“ ütles rühmaülem lipnik Rando Dehterev.