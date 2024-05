Järjekordne kohvihommik ootab ees

Indrek Põldvee kirjeldab end kui optimistlikku ettevõtjat, kes on võtnud nõuks ja jõuks harida ettevõtjaid LinkedIn piiritust maailmast. Mis on LinkedIn? Mis kasu võib Sinul olla LinkedIn-st ja kuidas läbi LinkedIn platvormi on Sul võimalus jõuda rahvusvahelise mõõtmeni oma ettevõtte tegevuses või brändi loomisel? Tule kuula ja kogu teadmisi ning inspiratsiooni, kuidas panna antud platvorm enda kasuks tööle!