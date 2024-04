Kaua tehtud, kaunikene

Kerro residentsi avamine polnud iseenesestmõistetav, sest selleni tuli läbi käia pikk ja raske tee.



Käru muuseumi juhataja Aljona Suržikova selgitas, et Kerro residentsi on panustanud väga paljud inimesed väga piinliku täpsusega. «Oleme soovinud teha kõike täieliku täpsusega, et kõik oleks just selline, nagu olema peab,» lausus ta.



Suržikova sõnas, et muuseumi on toetanud kohalikud inimesed, vabatahtlikud ja investorid, et kortermaja ehitus lisaks EASi toetusele võimalikuks osutuks. «Tööd on olnud päris keerulised. Ennekõike räägime majast, kuid tegelikkuses restaureeriti nii saja aasta vanust maja kui ka seal sees olevaid asju,» ütles ta.



Eelmisel aastal, kui Aljona Suržikova eestvõttel asuti vana maja ennistama, selgus, et üleeelmisel aastal EASilt saadud toetusest töödeks ei jätku. Aljona Suržikova, tema pere, sõbrad ja meeskond otsustasid siiski edasi pingutada, mis tähendas tõsist tööd ja kõikvõimalike viise raha koguda.



EASi toetusele ja ka oma kogutud rahale lisaks küsisid nad toetust Hooandja annetusplatvormil, kust tuli hoogu juurde 11 332 euroga.



Aljona Suržikova täpsustas, et kogu maja ehituseks on kulunud ligi 350 000 eurot, millest 200 000 andis EAS välitöödeks. «Ülejäänud 150 000 eurot oleme ise kogunud ning lisaks on meile laenu andnud investorid, kellele me järgemööda kõik tagastame. Praegu on meil võlgu üleval veel ligi 50 000 euro eest,» selgitas ta.