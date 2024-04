Alates suvest Amblast enam arstiabi ei saa

Kohalikke teeb otsus nõutuks

Kohalike elanike meelest on arstipunkti sulgemine järjekordne suur kaotus Amblale. Sigrid, kelle abikaasa liikumine on haiguse tõttu raskendatud, ütles, et ilma poja abita ei pääse ta kuidagi Amblassegi arsti juurde. «Minu arust on arstipunkti sulgemine sigadus. Niigi on see lahti ainult kahel päeval. Näiteks Reineverest ja Roosnast saab sinna kenasti bussiga, aga nüüd ma ei teagi, kuidas inimesed sealt Aravetele hakkavad käima. Amblasse oli hea minna, ei pidanud aega broneerima ja see lihtsustas ka abikaasaga liikumist sinna,» arutles ta.



Sigrid märkis, et ta ei ole Aravetel uues perearstikeskuses käinud ning üritab kõikvõimalikud ette teada asjaajamised arstiga enne mai lõppu ära teha. «Varsti ei jää Amblasse enam midagi. Meile on jäänud vaid raamatukogu, lasteaed, kuue klassiga põhikool ja kultuurimaja, mis tegelikult kultuuri väga ei teegi,» lausus ta. «Õnneks on pood alles. Autolahvkateenus külades lõppes samuti ära ja öeldi, et mujalt on odavam inimestel tellida, kuid tegelikult hoidis vald enda inimeste arvelt lihtsalt kokku. Pole see mitte odavam.»



Sigridi meelest on Ambla varsti üks suur magala. «Elanike arv on vähenenud, aga miks nad peaksidki siia elama tulema, kui meilt aina võetakse ja viiakse mujale. Lihtsalt suretatakse Ambla välja,» lausus ta.

Omavalitsus tuleb appi

Järva valla sotsiaaltöö spetsialist Natali Medved, kelle vastutusel Albu ja Ambla piirkond on, ütles, et sotsiaalosakond on valmis inimesi toetama. «Arstiabist ei jää keegi ilma. Esimese võimalusena pakume sotsiaalveoteenust, mille maksab soodustingimustel 30 ja üldtingimustel 50 senti kilomeeter. Hind oleneb sissetulekutest, inimese seisundist, vajadustest ja muust sellisest. Hindame igat inimest eraldi,» selgitas ta.



Medved lisas, et keegi ei pea majanduslikel põhjustel kartma, et teenus jääb kättesaamatuks. «Alati tasub pöörduda ja koos leiame lahenduse. Üks palve meil siiski on: palume broneerida arstiaja sellise arvestusega, et sotsiaalosakonnale jääb mõni päev oma ajakava kohandamiseks. Nii saame pöörata kõigile piisavalt aega ja tähelepanu,» lausus ta.



Teine võimalus omavalitsuse toel arstiabi saada on koduteenus. Selle kaudu saab lisaks arsti juures käimisele ka teisi abistavaid toiminguid või avalikke teenuseid. Medved kutsus üles uurima lisateavet teenuste ja sotsiaaltranspordi kohta. Helistada võib telefonil 512 7480 või kirjutada e-posti aadressil Natali.Medved@jarva.ee.