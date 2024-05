Järvamaa omavalitsused hakkavad pakkuma noortele tugiteenuseid

Järva vald, Paide linn ja Türi vald on liitunud Noortegarantii tugisüsteemiga, mis on osa laiemast Noortegarantii Eesti tegevuskavast, millega soovitakse jälgida, et kõik 16–29. aastased noored üle Eesti saavad, kas tööpakkumise või täiendusõppe, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist.