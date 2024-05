Kas kujutaksite ette, et lähete põlevasse majja? Et päästa võõrast inimest, teades, et te ei pruugi sealt elusalt välja tulla? Tuletõrjujad riskivad iga päev oma eluga, et päästa meie elusid, lähedasi ja kodusid. See on võimalus tunnustada, hinnata ja tänada nende vaprust ja teenimist.