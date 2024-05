Maksuameti Paide büroo külastatavus kuivab kokku

Tänavu käis büroos kohal kõige rohkem inimesi vanusegrupis 60-74 aastat, kes moodustasid 36% kõikidest büroodes kohal käinud klientidest. Samal ajal kasutavad eakamad üha rohkem ka e-teenuseid ning Maksu- ja Tolliameti klienditeeninduse osakonna juhataja Heli Kullamaa ütleb, et just vanemate inimeste arvelt on kasvanud ka e-teenuste kasutamine.