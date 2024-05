Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Aprilli viimasel laupäeval olid Paide linnas Kriilevälja küla taga omapärased istutus­talgud. Iseenesest polnud puude istutamises midagi erilist. Kasvama on pandud kase- ja kuuseistikud, nagu metsalankidel on aastakümneid varemgi tehtud. Ent sellel tulevasel metsal on vastutusrikas ülesanne olla Eesti esimene nii-öelda süsiniku reserv, mis eestvedajate sõnul on sellisel kujul ainulaadne kogu maailmas. Süsiniku Reserv on Eesti iduettevõtte Green Deal algatatud loodusprojekt, millega kaasata kogukondi ja ettevõtteid kestlikkuse teemal vastutust võtma. Projekti eesmärk on istutada miljon puud ja luua esimene süsiniku parkidest koosnev reservala.

* Oleme jõudnud aega, mil perearst abistab inimesi üha rohkem interneti vahendusel või telefoni teel. Järjekorrad ukse taga on erandjuhud või protseduuride tegemisel. Esmatasandi arstiabis on kasutusel digiteenindusplatvormid, mis teevad inimese ja arsti vahelise suhtluse mugavaks. Platvormid, nagu Eelvisiit, LEIA, e-Perearstikeskus, Perearst24, on loodud selleks, et toetada nii perearstikeskuste tööd kui ka lihtsustada pöördumist pere­arsti poole. Aravetel tegutsev perearst Enn Sults on andnud teada, et temagi on liikunud patsientidega suhtlemisel e-teenuste platvormile. «Mulle tuleb päevas keskmiselt viiskümmend e-maili patsientidelt. Olen täheldanud, et tõsine probleem saabub siis, kui olen näiteks haige, koolitusel või puhkusel. Minu postkast ummistub täielikult,» lausus Sults.

* Aravete komando korraldab mängu, mille käigus loosib välja korstnapühkija külastuse. Aravete päästekomando on ka varem korraldanud ohutus- ja ennetusmänge, kuid sel korral otsustas välja loosida korstnapühkija teenuse. «Loosime välja koostöös meie hea sõbra korstnapühkija Maido Kasemägiga korstnapühkimise teenuse eramajale Järva valla piires,» kirjutab komando sotsiaalmeedia lehel. Komando pealik Lauri Ilves selgitas, et praegusel ajal on inimesed lõpetamas küttehooaega ja selline loos võiks tõmmata tähelepanu küttekollete hoolduse vajadusele. «Kevadel ja suvel on parim aeg küttekoldeid korrastada,» märkis ta.

* Kevadpühaks peetaval 1. mail, mis tavapäraselt ei lähenda suurt füüsilist rassimist, pigem puhkepäeva, ootas Paide linnameeskond jalgpalliakadeemiasse pürgivaid noori katsetele. Esmalt hommikul tuli neil läbida Paide E-Piima spordihallis (arengu)vestlus ja füüsilise võimekuse katsed ning pärastlõunal Paide kunstmurustaadionil jalgpallikatsed.