Tasuta sõelmete saamisel leidub ka kokkulepete rikkujaid

Ühele taotlejale antakse ühel väljaveoperioodil maksimaalselt sada tonni materjali. Muret teeb Tippi sõnul, kui taotleja materjali väljaveo perioodil 1. maist kuni 1. oktoobrini sõelmetele järele ei lähe. „Kui kvoot täis, siis lõpetame taotluste vastuvõtu. Eelmisel aastal jäi päris palju välja vedamata ja need, kes oleksid tahtnud, kuid jäid avaldust esitadas joone alla, jäid ilma," märkis Tippi ja lisas, et kuigi täitekillustik on tasuta, on selle vedu kallis.