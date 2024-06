Hooviteatrite Festivalil näeb sel aastal 14 lavastust

Kultuurikorraldaja Triin Randväli andis teada, et Paide linna hoovidesse jõuavad nad laupäeval, õhtu lõpeb Uskumatu kohvikus afterpartyga, kuhu kõik trupid ja külalised on oodatud. „Pühapäeva alustame Viisu külas ning peale lõunapausi jätkame Purdi külas. Pühapäeva õhtu lõpetab festivali “Mõisapargi piknik-kontsert Katrin (Kate) Mandeliga “Südamed soojaks”.”

Randväli lisas, et ees on ootamas kaks tihedat päeva, kus saab näha 14 erinevat lavastust. Mõningates hoovides toimetavad ka kodukohvikud, et külalistel, truppidel, meeskonnal püsiks energia kõrgel.