Paide kiriku juhatuse esimees Joel Rikk ütles, et harmoonium jõudis nendeni tema isiklikke tutvuseid mööda Kuusalu vallast Kahalast. Heategija, kes oma nime avalikustada ei soovi, oli veendunud, et kirikus on muusikainstrumendile kindlasti õigem koht, kui tema kodus.