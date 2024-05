Emad ja lapsed saavad kirikus kontserti kuulata mugavas nurgakeses

Paide Püha Risti koguduse juhatuse esimees Joel Rikk ütles, et mõte emadele ja lastele eraldatud alast kirikus on tal olnud mitu aastat. «See idee hakkas idanema siis, kui mu lapselaps oli veel väike. Ta oli oma emaga kirikus kontserdil kaasas ning ootamatult tekkis vajadus last mähkida ja toita. Viimases hädas läksime käärkambrisse, kus Lenna Kuurma end esinemiseks valmis sättis. Kasutasime sealset lauda mänhkimiseks ja laps sai toidetud samuti,» meenutas ta.