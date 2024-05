Menukas röövlietendus tuleb kordusettekandele

Ülle Vaas märkis, et etenduse külastamine võiks sobida hästi just emadepäeva nädalavahetusse, et perega koos aega veeta. "Me pakume välja hea võimaluse. Too ema etendusele, kus näeb laval siirast isetegemise rõõmu, natuke tantsu ja natuke laulu, kõik see kokku on armas tantsupere Järva_jaani kultuurimajas," lausus ta.