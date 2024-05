Vana arm tortide vastu ei roosteta

RK Kodune Köök on Aravete ümbruse rahvale juba tuntud kaubamärk. Inimesed teavad, et kui Ruth ahju tööle paneb, tuleb sealt üksnes maitsvat kraami. Nii ongi perekond Kaasikute köök alalõpmata magusat lõhna täis. Erilisemate tähtpäevade puhul on pere juba mitu korda avanud oma kodu uksed ja pakkunud võimalust Ruthi kätetööd kohapeal nautida.

Ruth sõnas, et tegelikult sai asi alguse sellest, et kaksikud Kaidy ja Keidy leidsid üles tema vana praktikapäeviku, mis oli täis kirjutatud kookide retsepte ja töökirjeldusi. Tüdrukud pärisid emalt, miks ta neid kodus kunagi teinud pole. «Mõtlesin siis ise ka, et tõepoolest, miks mitte. Hakkasin järjest meelde tuletama ja küpsetama ning tundsin, et see on nii huvitav ja meeldib mulle väga,» selgitas ta.