Mõjukas majandusteadlane hoiatas jäätmesektori koondumise eest omavalitsuste kätte

“Kui me asju ja materjale taaskasutada ei oska, siis ei tule ka midagi rohepöördest välja. Kui me saame ära keelata fossiilsed kütused, siis miks ei saa ära keelata toorainet, mida ei saa ümber töödelda?” rääkis Vitsur.

Tema sõnul on asjadele võimalik kehtestada õiglane hind ja nõuda, et see, mis ära visataks, et oleks taaskasutatav. "Selleks kõigeks tuleb aga luua realistlik ja võrdne õigusruum, mis paneb paika nii piirid kui ka toetused. Piltliku võrdluse võib tuua energeetikast, kus tuulikud saavad energiat võrku müüa alati, teised vaid siis kui tuult ei ole. Millal antakse aga sarnane garntii näiteks biogaasi tootjatele, mis on ju väga oluline osa ringmajandusest.”