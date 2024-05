Toomas Tammik: astun tagasi SA Järvamaa nõukogu esimehe kohalt

Suur vastuseis on olnud tänaste Paide linna ja Türi valla esindajatel innovatsioonikeskuse loomise osas Paide. Hoone selle tarbeks kinkis Järvamaa omavalitsuste koostööorganisatsioonile Järva Tarbijate Ühistu. Loodan jätkuvalt, et vaatamata tänasele olukorrale sisustavad tulevikus selle hoone enda tegevustega koodikool, ettevõtlusinkubaator, ERR stuudio, koostöötamisala (Cowork), juba tegutsevad Arvamusfestivali ja SA Järvamaa kontoriruumid ning Coop-kauplus. Jah, see projekt nõuab kõigi kolme omavalitsuse rahalist tuge ja kitsalt vaadates võiks öelda, et Järva vald ja Türi vald peaksid panustama Paide linna arengusse, kuid tegelikkuses panustab see hoone oma tegevustega siiski kogu maakonna arengusse. Olgu mainitud, et ühe tegevuse, koodikooli, tulekust enda maakonda on huvitunud mitmed teised maakonnad, kuid koostööleping on tänaseks sõlmitud SAga Järvamaa. Oleme teistest sammu võrra ees.