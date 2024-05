Meie elutee algust toetavad ema pehmed pihud ja südamlik süli. Just emalt saame esimesed sõõmud kasvamiseks kaasa. Seejuures kipume olema vägagi nõudlikud, sest meie vankumatu arenemistung üha kasvatab isekat hoogu. Ei me küsi alguses ei päevast ega ööst. Muudkui nõuame. Pole meil veel sõnu ega emakeelt. Üksnes tõstame häält.

Inimlapse silmad on kui kaks helkivat järve. Nende kõige salapärasemaid sügavikke tunnevad vaid meie emad. Ühtelugu ajavad need järved vett üle ääre – iga uue ilmakodaniku üks esimesi inimõigusi ongi vist pisarad. Aga ka naeratused pole keelatud. Ja juba päris elutee alguses õpime tunnetama oma õiguste ja kohustuste klapitamise peent kunsti. Nõuame ja kavaldame ühtelugu. Ja emad annavad kõik, mis neil anda. Et saaksime muretult kasvada. Ja vargsi tundma õppida seda, mis külm või kuum, hea või halb, õige või väär.