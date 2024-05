Õppus Swift Response 24 kulges Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonnal edukalt

“Kõik kolm õppust Swift Response, millel oleme osalenud aastatel 2021-2024, on olnud ringkonna jaoks omanäolised,” ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. “Aasta-aastalt on meil aina enam koostööd liitlastega ja see on hea nii igale malevale, aga ka kogu ringkonnale tervikuna. Koostalitusvõime on praegusel ajal märgilise tähendusega, seetõttu iga hetk, mil saame nii väiksematel või suurematel õppustel liitlastega koostööd teha, on samm tugevama ja ühtsema koostöö nimel selleks, et kaitsta Eestit ja Nato idatiiba alates esimest mullakamarast.”

Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna üksustest oli seekord tegevuskeskmes Järva maleva üksused.

“Meile oli see suur väljkutse, kuigi oleme erinevate koosseisudega osalenud ka varasemetel õppustel, “ ütles Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai. “ Saime mõtteainet ja vajalikke õpikohti, mida kindlasti integreerime uutesse väljaõppetegevustesse. Võitlejatele oli see õppus väga vajalik mitte ainult iga võitleja oskuste kontrolli, vaid ka allüksuse koostöö ja kokkukuuluvuse mõttes.

Õppuse Swift Response 2024 jooksul treenisid liitlaste üksused koos kaitseväe ja Kaitseliiduga oma võimet siirda riiki kiiresti täiendavaid liitlasvägesid. Õppuse Eestis aset leidval osas harjutasid koos kaitseväe üksused, samuti Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond ning liitlased Ühendkuningriigist, Ameerika Ühendriikidest, Prantsusmaalt, Poolast ja Lätist.

“Suur tänu kõikidele Kirde maakaitseringkonna võitlejatele ja staabile, kaitseväe- ja liitlasüksustele, koostööpartneritele, tänu kellele saime õppusel SR 24 ringkonnale seatud eesmärgid täidetud. Täname Järvamaa omavalitsusi, aga eriti õppuse toimumiskohas kohalikke elanikke kannatlikkuse, vastutulelikkuse ja mõistmise eest. Samuti soovime nädalavahetuseks kõikidele emadele, head emadepäeva”, ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna Viru ja Alutaguse maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Swift Response õppus on seotud NATO seni suurima õppusega Steadfast Defender, millest võtab osa üle 90 000 liitlase. Swift Response on iga-aastane USA armee Euroopa ja Aafrika väejuhatuse poolt juhitud rahvusvaheline õppus, mille põhitegevused leiavad aset Balti riikidest Balkanini. Õppuse eesmärk on liitlasvägede koostalitlusvõime harjutamine selleks, et olla vajadusel valmis kiiresti ja tõhusalt reageerima erinevatele kriisidele.