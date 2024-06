Paidesse rajatakse ümberlaadimisjaam

AS Eesti Keskkonnateenused Lõuna regiooni transpordijuht Mart Laidmets selgitas, et ümberlaadimisjaamade rajamine on üsna tavaline praktika kui jäätmed on vaja teatud piirkonnas kokku koondada, et viia nad edasi lähimasse kaasaegsesse käitluskohta. „Järvamaa jäätmeid on seni viidud pressautodega otse Tallinna Iru põletusjaama, biogaasi tehasesse ning sorteerimiskeskusesse,” avaldas ta. „Keskkonnasäästlikum on nad koguda presskonteineritesse ümberlaadimisjaamas ning viia siis edasi järgmisse käitluskohta suuremas koguses.”