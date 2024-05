Toomas Tammik: Järva vallas ühtegi otsust maamaksu uue seaduse valguses pole tehtud

Teatavasti on paljudel maaomavalitsutel keerulised ajad ning omavalitsused otsivad ka tänases olukorras võimalusi, kuidas saaksid jätkuda erinevad arendustegevused ja investeeringud. Rääkimata sellest, et igapäevategevus oleks eelarveliselt kaetud.

Mida pean silmas, et see uus seaduse ei muutuks valituse tööriistaks? Nimelt oletame, et mõni omavalitsus pöördub Rahandusministeeriumi poole (või vastupidi), kuna eelarveliselt ei tulda enam välja. Selles olukorras, kus maamaksumäärad pole sel konkreetsel omavalitsusel maksimumi peal, oleks kõige lihtsam riigil survestada seda neil teha.