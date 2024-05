Rannakohvik plaanib suurpeo eel uksed avada

Eeloleval suvel kolib kohvik täiesti iseseisvale pinnale, milleks on kaks Leaderi programmi abil soetatud merekonteinerit, mis on kohvik-terrassiks ümber ehitatud. Eelmisel nädalal paigaldati tulevane suvekohvik laululava kõrvale, ent ajani, mil see rannalisi hea ja paremaga kostitama hakkab, kulub veel aega.