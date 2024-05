150 000 tulpi avasid oma õied

Millal mõisapargis kõige värvi­kirevam õitemeri voogab, see oleneb Lilienthali selgitusel üksnes ilmast. Kui uskuda lähiaja prognoosi, siis peaks õiteilu kõige rohkem nägema selle nädala lõpus ja järgmise nädala alguses. «Aga veel kord, kõik sõltub ilmast, kui läheb natuke külmemaks, siis areng kohe peatub, palju võib juhtuda isegi mõne tunniga,» sõnas ta.

Et mõisparki on istutatud ka varaseid ja hiliseid tulpe, siis ei juhtu Lilienthali selgitusel kunagi seda, et kõik tulbid õitsevad ühel hetkel. «Kõige rohkem võib korraga õitseda 80 kuni 85 protsenti tulpidest,» sõnas ta.