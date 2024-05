Lauri Läänemets: inimeste heaolu sõltub sellest, kas omavalitsustel on raha või mitte

Jõukatest omavalitsustest kostab plaanile protestinoote, sest nende kasvavale elanikkonnale on vaja aina laiemat infrat, rohkem lasteaedu ja koole luua. Tegelikkuses loeb aga ligikaudu kaks kolmandikku Eesti vallajuhtidest Viimsi või Kiili kolleegide muredest ja mõtleb, et oleks vaid endalgi sellised positiivsed probleemid – lapsed ei mahu lasteaedadesse ära! Seepärast peaksime kõik meeles pidama, et kogu Eesti on täpselt nii tugev, kui tugevad on meie omavalitsused. Nii suuremates linnades ja valdades kui ka ääremaal ja kahaneva rahvastikuarvuga omavalitsustes.