Profiratturite vahefinišiks on Järva-Jaani

Eelmise aasta võitja, Rasmus Bøgh Wallin, on tänavusel tuuril Norra profiklubi Uno-X Mobility ridades. „Muidugi on Rasmus eelmise aasta tuuri võitjana meie jaoks väga olulisel kohal. Küll aga on meil nimekirjas veel mehi, kelle peale kaarte mängida. Kõik sõltub sellest, milline saab olema sõidu käik,“ selgitab Uno-X Mobility spordidirektor Max Emil Kørner.

Tour of Estonia 2019. aasta võitja Mihkel Räim ning 2015. aasta võitja Martin Laas esindavad tänavu oma koduklubi Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team. Räim leiab, et nende šansid tuuril on pigem head. “Kuigi meil on stardis vaid 5 meest, siis sellegipoolest meid maha kanda ja alahinnata ei saa. Kõik meist teavad tuuri väga hästi, eriti Tartu päeva“.