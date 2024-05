Paide muusika- ja teatrimaja direktor: sellisel kujul teater jätkata ei saa

Viljandis elav Jaanus Kukk mainis oma sissejuhatuses, et teda on Paides hästi vastu võetud ja ta on leidnud kaasamõtlejaid. «Lõpusirgel on ka plaan, kuidas majaga edasi minna. Sügisel valmib uus arengukava,» ütles ta.

Kuke sõnul on üks suuremaid murekohti teatri omatulu teenimine, kuid sellega tegeleb asutus praegu juhi teatel intensiivselt, et jõuda paremate tulemusteni. «Kuna riigilt teater toetust ei saanud, oleme viinud igasuguse kunstilise riski võimalikult madalale. Mida saame teha, on näiteks see, et teatri lavastuste etendused oleksid välja ostetud. Sellel on loomulikult oma hind,» selgitas ta.